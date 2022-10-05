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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da yağmur suyu altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları takip ederek incelemede bulundu.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin yağmursuyu hattı çalışmalarını hızla yürüttüğünü belirtti.

Ekiplerin özveriyle çalıştığını ifade eden Talay, yağmursuyu hattının yüzde 98 seviyesinde tamamlandığını kaydetti.

Hattın tamamlandığı alanlarda ızgaralamaların yapıldığını aktaran Talay, Pınarhisar için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

- Belediye hizmetleri anlatıldı

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, 41 aylık hizmet sürecinde yapılan çalışmaları vatandaşlara anlattı.

Belediye parkında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özalp, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Altyapı ve üstyapıdaki çalışmalarla ilçenin çehresinin değiştiğini ifade eden Özalp, çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Daha da güzel hizmetleri faaliyete geçirmek için mücadele ettiklerini anlatan Özalp, "İlçemiz için çok daha güzel günlerde bir araya geleceğiz. Toplantımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel ilçemiz Vize için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Özalp, daha sonra tamamlanan ve devam eden projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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