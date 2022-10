KLÜ'de "Evde Palyatif Bakım için Açık ve Uzaktan Eğitim" Projesi tanıtım toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesince Erasmus programı kapsamında "Evde Palyatif Bakım için Açık ve Uzaktan Eğitim" Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan ile kurum müdürleri ve akademik personel katıldı.

Proje kapsamında, İtalya, Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'de dezavantajlı gruplar arasında yer alan sürekli bakıma muhtaç bireylere bakım hizmetini veren aile üyeleri ve profesyonel bakıcıların eğitim alt yapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Şengörür, toplantıda yaptığı konuşmasında, üniversite olarak vatandaş odaklı projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Eğitim öğretim ve araştırma geliştirme alanlarında ürettikleri projeler sayesinde halk ile üniversiteyi bağdaştırdıklarını dile getiren Şengörür, şöyle devam etti:

"Bilimsel bilgi birikimini kullanarak toplumla işbirliği ve paylaşım alanları geliştirme, teknolojiyi kullanarak toplumsal gelişme ve değişmeye katkı sunmaya önem gösteriyoruz. Bu yönüyle sosyal sorumluluk ve duyarlılık projeleri öncelik alanlarımızdan biridir. Evde Palyatif Bakım için Açık ve Uzaktan Eğitim Projemiz, dezavantajlı gruplar arasında yer alan sürekli bakıma muhtaç bireylere bakım hizmetini veren aile üyeleri ve profesyonel bakıcıların eğitim alt yapısını geliştirmeyi kapsamaktadır. Projede eğitim alt yapısını geliştirmenin ilk adımı ilgili ülkelerde sürekli bakıma muhtaç bireylere verilen bakım hizmetlerine ilişkin bir ihtiyaç analizini yapmayı kapsamaktadır.

Projede ihtiyaç analizine bağlı olarak her ülkenin kendi dilinde eğitim programı ve eğitim modülleri geliştirildi. Her ülkeden kursiyerler, kendi dillerinde eş zamanlı olarak çevrimiçi eğitime katılabildiği dijital eğitim altyapısı oluşturuldu. Her ülkeden kursiyerler, çevrimiçi eğitim süreçlerini tamamlamasına bağlı olarak online ölçme, değerlendirme ve sertifikalandırma yapılmaktadır."

