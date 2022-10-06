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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce insansız hava aracı destekli trafik denetimi yapıldı.

Trafik Büro Amirliği ekipleri D-100 karayolu otogar mevkisinde gerçekleştirilen denetimde araç sürücülerinin kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına ihlalleri kontrol edildi.

Ekipler, ihlalde bulunan sürücüleri dron ile tespit ederek, uygulama noktasında durdurdu.

Trafik Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince ihlalde bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ayrıca bazı araç sürücülerine de emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı.

- Slogan yarışması düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesince 2023 "Demokrasi ve Cumhuriyet Yılı" slogan yarışması düzenlenecek.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek yarışmada başvurular 17-24 ekim tarihlerinde yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, yarışmaya 9 yaş ve üstü kişilerin başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Her bir yarışmacının 3 slogan ile katılabileceği aktarılan açıklamada, yarışma sonucunun 4 kasım tarihinde açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarışmanın ödül töreninin ise 2023 demokrasi ve cumhuriyet yılı tanıtım gecesinde yapılacağı bildirildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin 8 Kasım ve Siteler Mahallesi ile Pınarhisar ilçesinin Çayırdere ve Hacıfakılı köylerine 8 Ekim Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 8 Kasım ve Siteler mahallelerinde 09.00-14.00, Çayırdere ve Hacıfakılı köylerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

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