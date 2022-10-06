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Trakya'dan bu yılın 9 ayında 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

AA

Trakya'dan bu yılın 9 ayında 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, ocak-eylül döneminde 1 milyar 408 milyon 842 bin dolarlık ihracata imza attı.

Trakya, hububat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine bu yıl da döviz girdisi sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya'da 2019 yılında 1 milyar 191 milyon 479 bin dolarlık ihracat yapılırken, 2020 yılında bu rakam salgının da etkisiyle 37 milyon 506 bin dolar düşerek, 1 milyar 153 milyon 972 bin 14 dolara geriledi.

Salgının dış satıma olan etkisini kısa sürede bertaraf eden Trakya, 2021 yılında ihracat rakamını 1 milyar 560 milyon 411 bin 68 dolara yükseltti.

Bölgeden bu yılın 9 ayında yapılan ihracat ise 1 milyar 408 milyon 842 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En çok ihracat Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'ya yapıldı.

- Trakya'nın ihracat yükünü Tekirdağ sırtladı

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Tekirdağ, Trakya'dan yapılan ihracatta başı çekti. Kentten 9 ayda yapılan ihracat 1 milyar 229 milyon 644 bin doları buldu.

Söz konusu dönemde Kırklareli'nden yapılan ihracat 128 milyon 830 bin dolar, Edirne'den yapılan ihracat ise 50 milyon 367 bin dolar oldu.

Tekirdağ'dan yapılan ihracatta 209 milyon 744 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 204 milyon 8 bin dolarla elektrik ve elektronik ürünleri, 161 milyon 491 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ön plana çıktı.

Kırklareli'nde ise 54 milyon 827 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer alırken, bunu 24 milyon 766 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 11 milyon 437 bin 97 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri takip etti.

Edirne'den yapılan ihracatta da 15 milyon 424 bin 56 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri başı çekti. İhracatta ikinci sırada 10 milyon 982 bin 43 dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, üçüncü sırada 3 milyon 462 bin dolarla makine ve aksamları sektörü yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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