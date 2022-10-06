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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Üsküp Tarımsal Kalkınma Kooperatifi satış noktası düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, kurum müdürleri, kooperatif yetkilileri katıldı.

Vali Ekici, konuşmasında, Kırklareli'nin et ve et ürünleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Kentte hayvancılığın yaygın olduğunu ifade eden Ekici, doğal beslenen hayvanların etlerinin de daha lezzetli ve kalitesi yüksek olduğunu kaydetti.

Kooperatifin satış noktasının hayırlı olmasını dileyen Ekici, "Hem ilimizin, hem etimizin tanıtımı için güzel ticaret alanları oluşturuluyor. Aynı zamanda istihdam alanları da genişlemiş oluyor. Bu satış noktasında da 16 kişinin istihdam edilmesi çok güzel . Beldemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından satış noktasının açılışı yapıldı.

- İşgal denetimi

Kırklareli'nde yol ve kaldırım üstlerinde işgal denetimi yapıldı.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimde, kaldırım ve yollarda işletmelere ait masa, sandalye, reklam tabelası ve motosikletleri kaldırdı.

İşgalde bulunan işletmeler hakkında tutanak düzenlenerek, uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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