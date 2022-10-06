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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da Amatör Spor Haftası kapsamında kros yarışı düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Pınarhisar Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler yarıştı.

Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı da öğrencilerin yarışlarını takip etti.

Arı, daha sonra dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

- "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konferansı

Pınarhisar'da "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konferansı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, konuşmasında, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası'nın birlikte icra edildiğini söyledi.

Konferansta İl Müftüsü Yusuf Eviş de "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konularını anlattı.

- Kavşak düzenleme ve yol yapım çalışması

Kırklareli'nde kavşak düzenleme ve yol yapım çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Eriklice Caddesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Kesimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, caddenin tamamen yenileneceğini söyledi.

Ekiplerin bir yandan kavşak düzlemesi yaparken, diğer yandan da sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiğini ifade eden Kesimoğlu, çalışmalarda 3 ton sıcak asfalt kullanılacağını kaydetti.

Cadde üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu düzenlemek amacıyla da yeni bir kavşak yapıldığını ifade eden Kesimoğlu, bölge trafiğine büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

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