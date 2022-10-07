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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valisi Ekici, Mevlit Kandili mesajı yayımladı

AA

Kırklareli Valisi Ekici, Mevlit Kandili mesajı yayımladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Hz. Peygamberin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biri olduğunu aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"O, hep iyilik ve güzelliği muştulamış, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır. Sevgili Peygamberimizin müstesna hayatından bize gösterdiği ve inci mercan sözlerinden bizlere vaaz ettiği iyiliği, güzelliği, doğruluğu, emaneti korumayı, zayıf, yetim, kimsesiz ve muhtaçlara yardım etmeyi, hayırda yarışmayı, birbirini sevmeyi, hayırlı bir insan olmayı, en önemli vazife görüp bu şuurla hayatımızı tanzim etmeliyiz.

Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi ve en kutlu yolu olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın Mevlit Kandili'ni en kalbi dileklerimle kutluyor, bu gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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