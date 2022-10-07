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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Devlet Hastanesinde palyatif bakım servisi hizmete açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, açılış töreninde, Kovid-19 döneminde sağlık alanına yapılan yatırımların öneminin tüm dünyada anlaşıldığını söyledi.

Sağlık hizmetlerinde kalitenin her gün bir adım daha ileriye taşınması için çalıştıklarını ifade eden Ekici, sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

Ekici, palyatif bakım servisinin de hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24, Babaeski Devlet Hastanesinde 9, Vize Devlet Hastanesinde 4 yataklı palyatif bakım hizmeti verildiğini belirtti.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde 24 personelin görev yaptığını anlatan Cerit, Lüleburgaz ile il genelinde palyatif bakım servislerindeki yatak sayısı 51'e yükseltilmiştir. 2021 yılında 286, 2022 yılı ilk 8 ayında 395 hastaya palyatif bakım hizmeti verilmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Sağlık Müdürü Cerit ile kurum müdürleri tarafından servisin açılış kurdelesi kesildi.

Vali Ekici ve beraberindekiler daha sonra servisi gezip yetkililerden bilgi aldı.





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