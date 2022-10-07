Kırklareli Jandarma Komutanlığı 9 ayda 1733 şüpheliyi yakaladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı yılın 9 ayında 1733 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kişilere karşı suçlarda 922, mal varlığına karşı suçlarda 433, topluma karşı suçlarda 179, millete ve devlete karşı suçlarda 88 ve Kabahatler Kanununa muhalefet eden 111 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılışı öncesinde 84 okul servis araç sürücüsü uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirildiğini ifade edildi.





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