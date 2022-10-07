Kırklareli'nde 1320 litre kaçak içki ele geçirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1320 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik belirlenen 2 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 1320 litre kaçak içki, 2 alkol damıtma sistemi, 9 alkol fermente sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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