Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 13 kişi suçüstü yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-6 Ekim tarihlerinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla sürdürdüğü denetimlerde, bazı şüphelileri izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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