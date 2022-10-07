Kırklareli'nde Sarı Saltuk Kültür Evi temeli törenle atıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Sarı Saltuk Kültür Evi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Babaeski ilçesinde düzenlenen törende, Aleviliğin yavaş yavaş yeniden toplumda konuşulmaya başladığını söyledi.

Cemevlerinin Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti tarafından benimsenmesinin ve hukuki bir kalıp almasının 1997'de vuku bulduğunu ifade eden Doğan şöyle konuştu:

"1997'de de söylediğim gibi dönemin Maliye Bakanı'na talimat verilmiş 44 dönümlük bir arazi Cem Vakfına tahsis edilmiş ve Cem Vakfı temeli hükûmet tarafından atılmak üzere... Yani cemevinin temeli 1997'de atıldı. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir kararla olayı yenilemiş olması fevkalade sevindirici ve olumlu bir gelişmedir. Geç de olsa toplumlar yaşamaya devam ettikleri sürece daha iyiye, daha doğruya gitmek zorundadırlar."

Sarı Saltuk Derneği adına Naki Saltık ile Babaeski Cem Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel atma törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Doğan ile diğer katılımcılar kültür evinin temelini attı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 549 metrekare alanda inşa edilecek kültür evinin yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

- Sarı Saltuk kimdir?

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Seyit Battal Gazi'nin soyundan gelen Sarı Saltuk 1227 yılında Sinop'ta doğdu.

Babaeski'de tekke kurduğu, Edirne'de de yaşadığı, 12 dil bildiği ve 4 semavi dinin kitabını hatmettiği belirtilen alperen Sarı Saltuk Dobruca'ya geçerek ve Balkanlarda İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağladı. Sarı Saltuk, Balkanlarda derviş olarak anıldığı belirtiliyor.

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