KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kongre Meydanında gerçekleşen etkinlikte, tekvando, judo ve jimnastik gösterileri sergilendi.
Gösterilerin ardından vatandaşlar Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kurulan standı ziyaret edip kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
- Öğrenciler Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti
Lüleburgaz'da ilkokul öğrencileri, Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti.
Kocasinan İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Ayşe Dalgıç gözetiminde bakımevindeki hayvanlara mama verdi.
Kocasinan İlkokul Müdürü Ziynet Özatar, hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.
- İçme suyu boru hattı yenilenecek
Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde içme suyu boru hattı yenileme çalışması başlatıldı.
Turgutbey köyü muhtarı Erol Kanber, AA muhabirine, Sultankoru Mevkisinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 1400 metre içme suyu boru
hattının yenileneceği söyledi.
Çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceğini belirten Kanber, desteklerinden dolayı Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'ye teşekkür etti.