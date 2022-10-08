En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kongre Meydanında gerçekleşen etkinlikte, tekvando, judo ve jimnastik gösterileri sergilendi.

Gösterilerin ardından vatandaşlar Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kurulan standı ziyaret edip kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

- Öğrenciler Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti

Lüleburgaz'da ilkokul öğrencileri, Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti.

Kocasinan İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Ayşe Dalgıç gözetiminde bakımevindeki hayvanlara mama verdi.

Kocasinan İlkokul Müdürü Ziynet Özatar, hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

- İçme suyu boru hattı yenilenecek

Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde içme suyu boru hattı yenileme çalışması başlatıldı.

Turgutbey köyü muhtarı Erol Kanber, AA muhabirine, Sultankoru Mevkisinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 1400 metre içme suyu boru

hattının yenileneceği söyledi.

Çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceğini belirten Kanber, desteklerinden dolayı Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'ye teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.