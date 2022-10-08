Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici, başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Defterdar Cem Öksüz ve ilgili kurul yetkilileri katıldı.

Toplantıda, gündem maddelerinin görüşüldü.

Vali Ekici, toprakların kullanılması kadar korunmasının da önemli olduğunu söyledi.

Özellikle çiftçilerin tarlalarında anız yakmamaları konusunda uyaran Ekici, kolluk güçlerinin bu konuda tedbirleri arttıracağını kaydetti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.