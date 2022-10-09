Kırklareli'nde yerli mısır çeşitlerinin verimleri test edildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, "Trakya'ya Mısırın Agası Geliyor Projesi" kapsamında 2 yerli silajlık mısır çeşidinin yer aldığı demonstrasyon sahasında hasat yapıldı.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde deneme alanlarında çalışma yapıldı.

Deneme alanlarına ekilen "Kale" ve "Aga" adlı yerli silajlık mısır çeşitleri biçildi.

Kale çeşidinden dekar başına 5 bin 800 kilogram, Aga çeşidinden ise 5 bin 600 kilogram verim alındı.

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