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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da okul servisleri denetlendi.

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki servis araçlarını denetledi.

Denetimde araç sürücülerinin sürücü belgeleri ile araçların ruhsat, emniyet kemeri, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi, araç kamerası, yangın tüpü, araç arkasında kırmızı ışıklı "dur" lambasının bulunup bulunmadığını ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını kontrol edildi.

Eksiği bulunmayan araçların sürücülerine çalışma ruhsatı teslim edildi.

- Elektrik kesintisi

Vize ilçesine bağlı bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Kızılağaç köyüne 10 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

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