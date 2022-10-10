Kırklareli'nde yabancı uyruklu çocuklar için etkinlik düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Göç İdaresi ile Gençlik Merkezi Müdürlüğünce kentte yaşayan yabancı uyruklu çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocukların yüzleri boyandı.

Daha sonra gençlik merkezi gönüllüleri çocuklarla futbol, basketbol ve mendil kapmaca gibi oyunlar oynadı.

Gençlik Merkezinde bulunan sosyal alanları gezen çocuklara robotik kodlama atölyesinde bilgi verildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, AA muhabirine, yabancı uyruklu çocuklarla çok güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.



Zaman zaman bu tür etkinlikle düzenlediklerini ifade eden Temelci, çeşitli nedenlerle ülkelerini terk edip Türkiye'ye sığınan ailelerin çocuklarına her zaman destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

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