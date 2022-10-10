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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 3,5 yılda birçok projeye imza attıklarını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, kısa sürede yapılan yatırımlar ile ilçenin çehresinin değiştiğini belirtti.

Pınarhisar'ın gelişimi, değişimi ve dönüşümü için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Talay, her geçen gün de yeni projeler hazırladıklarını kaydetti.

Talay, ilçede en büyük yatırımların başında doğal gaz ve altyapıda yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları geldiğini ifade etti.

- Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışması tamamlandı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz çalışmaları sonucu bozulan yolların yeniden yapıldığını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Zübeyde Hanım Caddesi'nin araç trafiğine açıldığını aktaran Özalp, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Cadde boyunca 6 bin 500 metre parke taşı döşendiğini bildiren Özalp, "Ayrıca bin 800 metrekare kaldırım, 800 metre beton yol bordürü ile 400 metre beton yağmur oluğu yapımını gerçekleştirdik. İlçe merkezimizi kapsayacak çalışmada doğal gaz yapımı sırasında kazılan diğer yolların yapım ve asfalt çalışmalarını da gerçekleştireceğiz." diye kaydetti.

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