Kırklareli'nde yabancı uyruklu öğrenciler tarihi alanları gezdi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören yaban uyruklu öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarihi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Vize ilçesindeki kale ile Gazi Süleyman Paşa Camisini ziyaret etti.

Öğrenciler daha sonra Kıyıköy beldesinde bulunan geçmişi 6. yüzyıla dayanan Aya Nikola Manastırı'nı gezdi.

Etkinlik Papuç Deresi'nde tekne turu ile sona erdi.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, AA muhabirine, kentte eğitim gören öğrencilerin tarihi ve kültürel değerleri tanımalarına katkı sağladıklarını söyledi.

Yabancı öğrencilerin kentin turizm elçileri olduğunu ifade eden Temelci, zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

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