En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

GAZDAŞ ekiplerinin Mehmet Efendi Caddesi ile Haydarbaba, Çıkmaz ve Çukurçeşme sokaklarındaki çalışmaları hakkında bilgi alan Talay, ekipler ile görüştü.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4. etap doğal gaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

İlçenin tamamına doğal gaz ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Talay, altyapısı tamamlanan bölgelerde abone bağlantıları için kutulamaların yapılacağını kaydetti.

- Milli Eğitim Müdürü Kalkan'dan ziyaretler

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde okulları ziyaret etti.

Kalkan, ilk olarak Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca İlkokulu'nda incelemede bulundu.

Okul hakkında yetkililerden bilgi alan Kalkan, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim ve öğretimin çok önemli olduğunu dile getiren Kalkan, okullarda her türlü hassasiyeti gözettiklerini söyledi.

Kalkan, daha sonra Pınarhisar Atatürk Ortaokulu, Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesindeki ilk ve ortaokulları ile Vize Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı ile Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de hazır bulundu.

- Yol onarım çalışmaları

Vize ilçesinde yol onarım çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları devam eden bölgelerde yol onarım çalışmasında bulundu.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, geçici süre ile kısmen altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda lokal onarım çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici olarak onarım yapıldığını aktaran Özalp, altyapısı tamamlanan yolların yeniden düzenleneceğini kaydetti.

- Taksiler denetledi

Kırklareli'nde ticari taksiler denetlendi.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, faaliyette bulunan ticari taksilerin evrakları ve sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki ticari taksilere yönelik denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Geçitağzı, Çağlayık ve Kula köylerine 12 Ekim Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da kesinti gün ve saatlerinde tedbir almaları istendiği yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.