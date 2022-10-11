Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde H.A. yönetimindeki 39 ABH 190 plakalı panelvan ile C.K. idaresindeki 34 EU 1629 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler H.A. ve C.K. ile hafif ticari araçtaki N.K. yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü C.K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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