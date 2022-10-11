Kırklareli'nde çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çamura saplanan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayalı köyünde besici Yıldıray Aşöven'e ait inek, otladığı sırada çamura saplandı.

İneği kendi imkanlarıyla kurtaramayan besici, AFAD'dan yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, ineği kepçeye bağlanan halat yardımıyla kurtardı.

Aşöven, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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