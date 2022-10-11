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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kadın Basketbol 1. Liginde mücadele eden Kırklareli Basketbol Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Vali Ekici, Kulüp Başkanı Anıl Çekinmez ile sporcularla bir süre sohbet etti.

Sporculara başarılarından dolayı teşekkür eden Ekici, her zaman spor ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti.

- Zabıta ekipleri kaldırım işgallerini denetledi

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgal denetimi yaptı.

Ekipler kaldırımlara reklam tabelası, masa, sandalye, bisiklet ve motosiklet bırakan esnaf ve vatandaşları uyardı.

Açıklamada, kentteki denetimlerin devam edeceği kaydedildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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