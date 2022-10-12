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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde yaya geçitlerinde yenileme çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgutbey Caddesi'nde okul önlerinde bulunan yaya geçitlerini boyadı.

Yaya geçitlerine farkındalığı artırmak amacıyla "Önce Yaya"görselleri çizildi.

- Başkan Gerenli'ye ziyaret

Nijerya Cumhuriyeti'nden yatırımcılar ve belediye başkanlarından oluşan heyet, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Gerenli, makamında, Uluslararası Afrika Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Osman Gümüşyaka ile Nijerya Cumhuriyeti temsilcilerinden ve belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Heyet daha sonra Sokollu Mehmet Paşa Camisi ve Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonu'nu gezdi.

- Karate turnuvası

Kırklareli'nde karate turnuvası yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan turnuvada Şamiloğlu Karate Spor Kulübü sporcuları 41 madalya kazandı.

Turnuvada mata grubunda yarışan sporculardan Oğuzhan Avcı şampiyon olurken, Timur Eroğlu, Atacan Kılıç, Çınar Karademir, Minel Umut, Irem Tikrel, Irmak Tikrel üçüncü oldu.

Antrenör Şemsi Şamiloğlu ve Elif Canbaz, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

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