Kırklareli otogarında sirenleri duyunca korkan yolcular tatbikat olduğunu anlayınca rahatladı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Şehirler ve Uluslararası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği deprem meydana geldi, otogarda çöküntüler oluştu.

Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri araçlarda ve peronlarda bulunanlara "çök-kapan-tutun" hareketini uygulamalarını sağladı.

Daha sonra vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi.

Ardından senaryo gereği yaralanan bir kişi ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ve zabıta ekipleri de bölgede tedbir aldı.

Vatandaşlardan Cüneyt Boyacı, AA muhabirine, sirenlerin çalması ile bir an korktuğunu ancak ekiplerin uyarıları ile hemen yere çöktüğünü söyledi.

Tatbikat yapıldığını öğrenince rahatladığını ifade eden Boyacı, "Çok güzel ve yerinde bir tatbikat. Bunların her zaman olmasını ve vatandaşların bilinçlendirilmesini istiyoruz." dedi.





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