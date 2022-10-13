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KIRKLARELİ (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

Kavaklıoğlu, beraberindeki Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Fatih Dökümhanesi'ni ziyaret etti.

Ekici, Kavaklıoğlu'na dökümhane hakkında bilgi verdi.

Kavaklıoğlu daha sonra Demirköy Belediyesi'ni ziyaret etti.

- Altyapı çalışması

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, kanalizasyon hattı altyapı çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Salih Bilinmez Caddesi'nde çalışmada bulunduğunu kaydetti.

Çalışmanın yüzde 98'inin tamamlandığını aktaran Talay, 8 bin 500 metre yeni kanalizasyon hattının yapıldığını belirtti.

Talay, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Geçitağzı, Çağlayık, Kula ve Vize ilçesinin Düzova köyleri ile Babaeski ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ne 14 Ekim Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Geçitağzı, Çağlayık, Kula ve Düzova köylerinde 09.00-17.00, Kurtuluş Mahallesi'nde ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

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