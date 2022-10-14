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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli gar binasında restore çalışmaları sona erdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce başlayan çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Gar binasının kısa zamanda hizmete kazandırılacağı ifade edilen açıklamada, "Gar binamızın zemin katı ticari, birinci katı sergi salonu, çatı katı toplantı salonu olacak şekilde dizayn edildi. Binayı vatandaşlarımızla buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." denildi.

- Huzurevi personeline hijyen eğitimi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce huzurevi personeline hijyen eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, huzurevi personelinin hijyen kurallarına karşı çok duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle eğitimlere önem verdiklerini ifade eden Uysal, fedakarca görev yapan personele teşekkür etti.

Uysal, eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, huzurevi personeline hijyen kuralları hakkında bilgi verildi.









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