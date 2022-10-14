Lüleburgaz'da otogarda deprem tatbikatı yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği deprem meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri araçlarda ve peronlarda bulunanlara "çök-kapan-tutun" hareketini uygulamalarını sağladı.

Daha sonra vatandaşlar güvenli alanlara tahliye edildi.

Ardından senaryo gereği vatandaşlarla ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Tatbikata AFAD, zabıta, itfaiye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğünden 53 personel ve 14 araç katıldı.

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