KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.
Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İşliyen ile bir süre sohbet etti.
Ziyarette İl Müftüsü Yusuf Eviş'te hazır bulundu.
- Vali Ekici'den okul ziyareti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.
Vali Ekici, okulu gezip İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan bilgi aldı.
Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Ekici, öğretmenlerinde isteklerini dinledi.
- Kaymakam Kaya, ziyaretlerde bulundu
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerinde bulundu.
Kaymakam Yüce, ilçeye bağlı Çeşmekolu ve Hamitabat köylerini ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Yüce, köy muhtarlarından da devam eden projelerle ilgili bilgi aldı.
Köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Yüce, vatandaşların sıkıntılarını çözmek için çalıştıklarını kaydetti.