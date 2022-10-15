Kırklareli OSB'de İŞKUR Hizmet Noktası açılacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce hizmet noktası açılacak.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu ve OSB Müdürü Sebahattin Dönmez tarafından Valilik binasında protokol imzalandı.
Vali Ekici, İŞKUR Hizmet Noktası ile işverenlerin daha kolay işçi, işçilerin de kendilerine uygun işi daha hızlı bulabileceklerini söyledi.
İŞKUR hizmetlerinin de daha hızlı ve kolay bir şekilde duyurulacağını anlatan Ekici, İŞKUR hizmet noktasının en kısa sürede açılacağını kaydetti.