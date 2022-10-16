Pınarhisar'da "İlk Evim Projesi"ne yaklaşık 600 kişi başvurdu

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "İlk Evim Projesi" kapsamında ilçede yapılacak konutlar için yaklaşık 600 kişinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı projeye ilçede yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

İlçede 246 dairelik TOKİ konutları yapılacağını anlatan Talay, bu projeyle birlikte ilçenin çehresinin daha da değişeceğini ifade etti.

Yapımına başlanan ilk etap konutlarla birlikte TOKİ konutlarının 450 daireye ulaşacağını belirten Talay, şunları kaydetti:



"İlçemize çevre ve şehircilik anlamında toplamda 450 konut kazandırıyoruz. İlk Evim Projesi kapsamında bulunan 2. etap TOKİ başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam etmekte. 2. etap konutlarımıza başvuru sayısı 600 kişiyi aşmıştır. Bu gösterilen ilgi bizleri de çok memnun etti. İnşallah İlk Evim Projesi kapsamında yapılacak konutlar da 2 ay sonra ihaleye çıkacak. Pınarhisar'ımızın gelişimine büyük katkı sağlayacak yeni konutların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

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