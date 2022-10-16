"Lüleburgaz'da Akademik Başarıyı Arttırıyoruz Projesi" imzalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Lüleburgaz'da Akademik Başarıyı Arttırıyoruz Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın teknik destek programı kapsamında hazırlanan proje sözleşmesine imzalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından atıldı.

Proje ile ilçede ortaokul ve liselerde görev yapan 50 öğretmene ölçme ve değerlendirme alanında bir eğitim verilerek öğretmenlerin bu konudaki yetkinliklerini geliştirip akademik başarının artırılması amaçlanıyor.

Cihan Erdem, imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitimlerin 2 grup halinde 5 gün toplamda 35 saat sürecek şekilde planlandığını belirtti.

Eğitim alan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanında mevcut bilgilerini güncelleyeceğini ifade eden Erdem, hem de yeni nesil sınav sorusu hazırlama tekniklerini öğrenerek okul ve kurumlarında daha yetkin sınavlar hazırlayabileceklerini kaydetti.

Bu sayede sınavlara hazırlanan öğrencilerin LGS ve YKS gibi merkezi ortak sınavlarda daha da başarı göstermesini amaçladıklarını anlatan Erdem, projenin hayırlı olmasını diledi.

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