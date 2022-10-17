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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" düzenlendi

AA

Kırklareli'nde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Masa Tenisi İl Temsilciliğince, Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 13 takım katıldı.

Şampiyonada kızlar kategorisinde, Zirve Gençlik Spor Kulübü (A), Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (A), Zirve Gençlik Spor Kulübü (B), erkekler kategorisinde Traker Gençlik Spor Kulübü, Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (A) ile Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (B) derece elde etti.

Müsabakaların ardından Lüleburgaz Gençlik Spor Müdürü Baturalp Eliçevik ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler tarafından dereceye giren kulüplerin sporcularına madalyaları verildi.

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