Kırklareli'nde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Masa Tenisi İl Temsilciliğince, Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 13 takım katıldı.

Şampiyonada kızlar kategorisinde, Zirve Gençlik Spor Kulübü (A), Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (A), Zirve Gençlik Spor Kulübü (B), erkekler kategorisinde Traker Gençlik Spor Kulübü, Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (A) ile Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (B) derece elde etti.

Müsabakaların ardından Lüleburgaz Gençlik Spor Müdürü Baturalp Eliçevik ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler tarafından dereceye giren kulüplerin sporcularına madalyaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.