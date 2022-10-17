Kırklareli'nde KYK yurdunda kalan öğrenciler için gezi düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Gelin Tanış Olalım Projesi" kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Şemseddin Sami Yurdu'nda kalan öğrenciler kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'ni gezdi.

Daha sonra müze ile tarihi camileri gezen öğrenciler, Kırk Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Yunus Çolak, öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere kentin önemli noktalarını tanıttıklarını ifade eden Çolak, gezi ile öğrencilerin kenti daha hızlı tanıdıklarını kaydetti.





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