Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheliyi tespit etti.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda H.S, A.P. ve N.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 114 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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