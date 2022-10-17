Kırklareli'nde bir haftada 439 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 439 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Ekim tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde 439 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı, 11 araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, sulh ceza hakimliğince tutukladı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.