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KIRKLARELİ (AA) - Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Özdemir, Akdemir ve eğitim camiası çalışanlarına başarılar diledi.

- Erasmus Proje Tanıtım Toplantısı yapıldı

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğünce Erasmus Proje Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile erasmus projesi yürüten Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Anadolu Lisesi yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Kaymakam Yüce ve Erdem, projeler hakkında okul yöneticilerinden brifing aldı.

Daha sonra projelere destek veren öğrenciler ödüllendirildi.

- Doğal gaz çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, 4. etap doğal gaz ana hat çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

GAZDAŞ ekiplerinin Salih Bilinmez Caddesi'nde ana hat çalışmalarını yürüttüğü aktarılan açıklamada, diğer yandan da ana hattın geçtiği güzergahlarda kutulama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, işlemleri tamamlanan cadde ve sokaklarda oturan vatandaşların abone olmaları durumunda doğal gaz kullanmaya başlayabilecekleri kaydedildi.

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