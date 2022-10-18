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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi konservatuvarı açıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde açılan konservatuvarda öğrencilere ilk ders verildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, ders öncesinde yaptığı konuşmada, kültür ve sanat alanına önem verdiklerini söyledi.

Konservatuvarı çok kapsamlı ve donanımlı hale getirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Gerenli, ders görecek vatandaşlara da başarılar diledi.

- "Kim Milletvekili Olacak" tiyatro oyunu sahnelendi

Lüleburgaz'da "Kim Milletvekili Olacak" tiyatro oyunu sahnelendi

Lüleburgaz Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde Bulgaristan'ın Topolovgrad Tiyatrosu oyuncuları tarafından oynan oyun, vatandaşların beğenisini topladı.

Oyunu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Gerenli, oyunun ardından oyunculara çiçek takdim etti.

- Muhtarlar Günü'ne doğru

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, muhtarların yerel demokrasinin en eski temsilcileri olduğunu belirtti.

Bulunduğu mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini aktaran Ilık, vatandaşlar ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü bildirdi.

Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın önemli yapı taşlarından biri olan ve demokrasinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, 19 Ekim 1829 yılında kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlarımız, hem sevinçte hem de hüzünde halkımızın her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımız, en kaliteli hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Milleti ve devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

- Çiftçi kayıt sistemi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Pehlivanköy'de çiftçi kayıt sistemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıya köy ve mahalle muhtarları katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, muhtarlara çiftçi kayıt sistemi e-devlet başvuruları, tarımsal desteklemeler, hayvan sağlığı ile kaçak hayvan hareketleri hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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