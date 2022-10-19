"Muhtarlar Günü" mesajları

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, muhtarların köy ve mahallelerinde özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Muhtarların kamu zincirinin ilk halkası olduğunu ifade eden Ekici, muhtarların aynı zamanda devlet ile vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

- AK Parti İl Başkanı Alper Çiler

AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutladı.

Çiler, mesajında, muhtarların vatandaşların temsilcileri olduğunu bildirdi.

Muhtarların Kovid-19 sürecinde takdire şayan görev bilinci ve çabayla çalıştıklarını belirten Çiler, şunları kaydetti:

"Milletimize hizmet yolunda birlikte yol yürüdüğümüz başta ilimizin kıymetli muhtarları olmak üzere, ülkemizde önemli bir görevi ifa eden demokrasimizin temel taşı tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

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