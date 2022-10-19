Kırklareli'nde bir bağ evinde kaçak içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir bağ evinde 13,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir bağ evinde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ö.Ö'ye ait bağ evinde arama yaptı.

Aramada 13,5 litre içki, döner bıçağı ile muşta ele geçirildi.

Şüphelinin işlettiği restoranda yapılan aramada ise çok sayıda şişe ile kapak ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.