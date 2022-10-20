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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Eğitim, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi" konulu genelgesi kapsamında gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yapılan eğitime, öğrenciler, kamu kurumları ve fabrikalarda çalışanlar ile esnaflık yapan erkekler katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan çalışmaların anlatıldığı eğitimin ardından katılımcılara, broşür dağıtıldı.

- Meme Kanseri Farkındalık Ayı

Lüleburgaz'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Lüleburgaz Belediyesi Kadın Hakları Birimi tarafından semt pazarlarında kurulan stantlarda vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatıldı.

Pazar yeri girişine stant kuran ekipler, pazara gelen vatandaşlara her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalandığı hastalık hakkında bilgi verdi.

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