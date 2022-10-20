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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Kırklareli'nde polisten kaçan araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinden kent merkezine giden 34 FJV 045 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sokakta durduruldu.

Aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheliden sürücü olduğu belirlenen C.K. polis ekiplerince yakalandı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araçta bulunan ve uyruğu henüz belirlenemeyen 7 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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