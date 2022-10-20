En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da çocuk parkı yapımı için protokol imzalandı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından belediyede imzalanan protokole göre Durak Mahallesi'ne çocuk parkı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gerenli, kente hizmet etme noktasında tüm paydaşlarla iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Yapılacak olan hayırlı olmasını dileyen Gerenli, "Borsa başkanımız çocuklar için oyun parkı yapmak istedi. Yer de belediyemize ait olduğu için bu kapsamda bir protokol hazırladık. En kısa zamanda da çocuk parkı yapılıp çocuklarımızın oyunlarına açılacak." ifadelerini kullandı

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 8 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Çağlayık köyü, Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyü ve Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar, Beyci, Tatlıpınar, Devletliağaç, Kocatarla ve Aşağıkanara köylerine 21 Ekim Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Çağlayık ve Hasbuğa köylerinde 09.00-17.00 Devletliağaç, Kocatarla ve Aşağıkanara köylerinde 09.00-13.00, Malkoçlar, Beyci ve Tatlıpınar köylerinde ise 14.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

- KLÜ akademik personel alacak

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere 20 akademik personel alacak.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Teknoloji fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri, Teknik Bilimler, Lüleburgaz meslek yüksekokullarında görevlendirilmek üzere 1 profesör, 10 doçent ve 9 öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

Adayların 31 Ekim Pazartesi gününe kadar şahsen ya da posta yoluyla üniversiteye müracaat etmeleri istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.