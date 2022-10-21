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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Düzce'nin Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çam ile bir süre sohbet etti.

Çam, ziyarette belediye çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

- KTSO Başkanı Ilık'a ziyaretler

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Soner Ilık'a ziyaretler sürüyor.

Başkan llık'ı, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Derya Bulut ile MHP Merkez İlçe Başkanı Cihan Alkan ziyaret etti.

Ilık, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni projeler üretmek için çalışacaklarını kaydetti.

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