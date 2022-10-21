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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da üniversite öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yangına müdahale yöntemleri anlatıldı.

İtfaiye ekipleri öğrencilere yangın önleyici tedbirler, yangın anı, müdahalesi ve yangın sonrası alınacak tedbirleri konularında uygulamalı eğitim verdi.

- Pınarhisar'da yatırımlar

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede yatırımların sürdüğünü belirtti.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerin ilçede bir proje üzerinde çalıştığını kaydetti.

Doğal gaz başta olmak üzere kanalizasyon, yağmur ve içme suyu, fiber hat altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Talay, Millet Bahçesi yapımının da sürdüğünü bildirdi.

- "Öğrenci buluşmaları"

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, "Öğrenci buluşmaları" kapsamında okulları ziyaret etti.

Akdemir, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin okulları hakkında isteklerini dinleyen Akdemir, öğrencilerle gelecekleri ve seçmek istedikleri meslekler hakkında da sohbet etti.

Akdemir daha sonra okulda yürütülen çalışmaları inceleyerek okul idaresinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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