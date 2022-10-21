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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, ilçe milli eğitim müdürleri, ortaokul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Kentteki eğitim başarısını arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Ekici, eğitim, öğretime katkı veren herkese teşekkür etti.

Ekici, bu tür toplantıların sık sık düzenleneceğini kaydetti.

Toplantıda okul yöneticileri tarafından yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi verildi.





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