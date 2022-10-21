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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" mesajları

AA

"21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" mesajları

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, gazetecilerin demokratik bir toplumun gereği olan halkın haber alma hakkının temin edilmesinde en temel unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Gazetecilerin zor şartlarda toplumun sesi olabilmek adına büyük bir özveriyle görev yaptıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, zaman ve mekan fark etmeksizin, bazen meşakkatli durumlarda, bazen savaşın ortasında, bazen de yüzlerde gülümseme yaratacak bir vesilede, toplumun sesi olabilmek adına büyük bir özveriyle görev başında olan insanlardır. Toplumun doğru, tarafsız haber alma hakkını kullanmalarını sağlayarak oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedirler."

- KTSO Başkanı Soner Ilık

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Balkanı Soner Ilık, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ilık, mesajında, gazetecilerin çok önemli bir görev yürüttüğünü belirtti.

Basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından olduğunu bildiren Ilık, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir."

- KTB Başkanı Turhan Altıntel

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü mesajla kutladı.

Altıntel, mesajında, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptıklarını belirtti.

Gazetecilerin gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade eden Altıntel, şunları kaydetti:

"Tarafsız ve dürüst yayıncılık anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, büyük fedakarlıklarla çalışan başta yerel basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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