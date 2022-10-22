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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 9 ayda 4 bin 753 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlanana kadar Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor.

Gerekli işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanına götürülüyor.

Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü, 9 ayda 4 bin 753 Afganistan uyrukluyu sınır dışı etti.









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