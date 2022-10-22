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KIRKLARELİ (AA) - Vali Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Ekici, hastane binasını gezip Başhekim Çağdaş Derdiyok'tan bilgi aldı.

İncelemelerin ardından tedavi gören hastalarla sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

- Vali Birol Ekici, Sosyal Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Sosyal Dayanışma Merkezindeki kursiyerleri ziyaret etti.

Ekici, ziyaretinde kursiyerler tarafından üretilen ürünlerden oluşan sergiyi gezdi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, daha sonra kursiyerlerin isteklerini dinledi.

Bu tür kursların sayısının artması için çalıştıklarını ifade eden Ekici, tüm kadınların bu hizmetlerden faydalanması gerektiğini kaydetti.

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