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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da vatandaşlara "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusunda broşür dağıtıldı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kongre Meydanı'nda bulunan vatandaşlara broşür dağıtıp, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Uysal, bu bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

- Özel Engelli Bakım Merkezleri denetlendi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki Özel Engelli Bakım Merkezleri denetlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetleme komisyonunun, merkezlerdeki faaliyetleri denetledikleri belirtildi.

Açıklamada, denetimlerin hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.





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